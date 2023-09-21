КХЛ: расписание матчей и трансляции 21 сентября
На 21 сентября запланировано шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 21 сентября:
-
12:00. «Амур» — «Динамо М»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
- 12:30. «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
- 15:30. «Сибирь» — «Авангард»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
- 18:00. «Лада» — ЦСКА
Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
- 19:30. «Сочи» — «Трактор»
Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт.
- 19:30. «Спартак» — «Барыс»
Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|- : -
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -