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Сегодня, 07:00

КХЛ: расписание матчей и трансляции 21 сентября

21 сентября пройдет 6 матчей регулярного чемпионата КХЛ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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21 сентября пройдет 6 матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 21 сентября запланировано шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры ФОНБЕТ чемпионата КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 21 сентября:

  1. 12:00. «Амур» — «Динамо М»
    Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
  2. 12:30. «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»
    Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
  3. 15:30. «Сибирь» — «Авангард»
    Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.
  4. 18:00. «Лада» — ЦСКА
    Онлайн трансляции: КХЛ ТВ, Кинопоиск, Okko Спорт.
  5. 19:30. «Сочи» — «Трактор»
    Онлайн трансляции: Кинопоиск, Okko Спорт.
  6. 19:30. «Спартак» — «Барыс»
    Онлайн трансляции: КХЛ Prime, Кинопоиск, Okko Спорт.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

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24.09
25.09
26.09
21.09 12:00
Амур – Динамо М
 - : -
21.09 12:30
Адмирал – Куньлунь РС
 - : -
21.09 15:30
Сибирь – Авангард
 - : -
21.09 18:00
Лада – ЦСКА
 - : -
21.09 19:30
Сочи – Трактор
 - : -
21.09 19:30
Спартак – Барыс
 - : -
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