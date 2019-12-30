Рижское «Динамо» обыграло «Динамо» Минск, прервав серию из девяти поражений

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло минское «Динамо» со счетом 2:0.

Латвийский клуб прервал серию из 9 поражений — последний раз рижане побеждали 26 ноября «Северсталь» (2:1 ОТ). Минская команда уступила в 12 матче подряд, однако трижды набирала очки.

Рижское «Динамо» с 29 очками опередило минчан на одно очко и поднялось с последнего место Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мамчицс — 1 (Липсбергс, Редлихс), 19:57 — 0:1. Эштон — 11, 53:27 — 0:2.

Вратари: Тэйлор (58:27) — Салак (Ворис, 37:15).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (9+6+13) — 18 (5+6+7).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

30 декабря. Минск. «Минск-Арена».