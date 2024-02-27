Рид Буше впервые в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Форвард «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

30-летний американец забросил 44 шайбы в 64 матчах. Он стал лучшим снайпером регулярки впервые в карьере.

Кроме того, Буше стал вторым представителем «Авангарда», выигравшим награду лучшего снайпера. Первым был Роман Червенка (31 шайба в сезоне-2010/11).

Буше выступает в КХЛ с 2020 года, когда перебрался в «Авангард». Позже он выступал за «Локомотив», а в 2022 году вернулся в омский клуб.