Защитник «Динамо» Малышев: «Приятно выиграть Кубок Континента, но нужно направить все мысли на плей-офф»

Защитник московского «Динамо» Антон Малышев подвел итоги ФОНБЕТ чемпионата КХЛ для своего клуба.

«Приятно быть первыми, но все самое важное впереди. Не стоит расслабляться, а, наоборот, нужно направить все мысли на плей-офф и самую важную часть сезона», — цитирует Малышева Legalbet.

Московское «Динамо» выиграло Кубок Континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Серия стартует 1 марта в Москве.

«Динамо» стало обладателем Кубка Континента во второй раз. В первом случае московский клуб уже в первом раунде плей-офф проиграл «Локомотиву» в сезоне-2013/14, став единственной командой, не дошедшей до второго раунда после победы в Кубке Континента.

В нынешнем сезоне 24-летний Малышев сыграл 39 матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка.