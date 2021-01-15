Рейдеборну обидно за пропущенную шайбу в матче с «Авангардом»

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал ход матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:1).

«Я должен был останавливать эту шайбу, пропустил ее в очень неподходящий момент. Я чувствовал, что шайба летит ровно мне в живот, а через секунду она оказалась в воротах, пока не знаю, как именно она прошла. Такой бросок нужно останавливать. Но команда очень хорошо играла после гола, отыгралась, в итоге здорово провели первый период», — цитирует голкипера пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» набрал 72 очка и лидирует на «Востоке». «Авангард» на втором месте — 62 очка. Казанский клуб первым из участников лиги досрочно завоевал путевку в плей-офф.