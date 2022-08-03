Рейдеборн об игре за ЦСКА: «Еще один год в России? Не проблема. Может, из-за этого я не сыграю за сборную»
Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн заявил, что готов расстаться с местом в сборной Швеции ради игры за московскую команду.
«Я готов стать первым номером ЦСКА. Я хотел добиться этого в прошлом году, но у меня не получилось, я играл недостаточно хорошо. Сейчас я чувствую себя лучше, и я готов побороться с Шарыченковым за позицию первого вратаря в команде.
Еще один сезон в России? Это не проблема. Может быть, я не сыграю из-за этого за национальную сборную, но надо подождать, какие решения примут руководители, что еще произойдет. Никакого давления от шведской федерации хоккея я не чувствую сейчас, я готов к новому сезону! У меня контрактный год. Я хочу быть частью отличной команды и постараться выиграть еще один Кубок Гагарина», — приводит официальный сайт КХЛ слова Рейдеборна.
30-летний Рейдеборн выступает за ЦСКА с 2021 года. В прошлом сезоне швед принял участие в 21 матче ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, отражая 90,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,37.
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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