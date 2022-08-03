Рейдеборн об игре за ЦСКА: «Еще один год в России? Не проблема. Может, из-за этого я не сыграю за сборную»

Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн заявил, что готов расстаться с местом в сборной Швеции ради игры за московскую команду.

«Я готов стать первым номером ЦСКА. Я хотел добиться этого в прошлом году, но у меня не получилось, я играл недостаточно хорошо. Сейчас я чувствую себя лучше, и я готов побороться с Шарыченковым за позицию первого вратаря в команде.

Еще один сезон в России? Это не проблема. Может быть, я не сыграю из-за этого за национальную сборную, но надо подождать, какие решения примут руководители, что еще произойдет. Никакого давления от шведской федерации хоккея я не чувствую сейчас, я готов к новому сезону! У меня контрактный год. Я хочу быть частью отличной команды и постараться выиграть еще один Кубок Гагарина», — приводит официальный сайт КХЛ слова Рейдеборна.

30-летний Рейдеборн выступает за ЦСКА с 2021 года. В прошлом сезоне швед принял участие в 21 матче ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, отражая 90,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,37.