СКА обыграл минское «Динамо» в предсезонном турнире в Сочи
СКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче — 4:1.
Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.
В составе питерского клуба отличились Захар Бардаков, Михаил Воробьев (дубль) и Артем Федоров. У «Динамо» забил Степан Звягин.
4 августа СКА сыграет с «Адмиралом» (начало — в 15.45 мск). У «Динамо» 4 августа запланирована игра против олимпийской сборной России (начало — в 12.00 мск).
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Звягин — 1 (Горбунов, Шинкевич), 25:37 — 0:1. Бардаков — 1 (Никишин, Хайруллин), 27:22 — 1:1. Воробьев — 1 (бол., Хайруллин), 37:18 — 2:1. Воробьев — 2 (Федоров, Фальковский), 41:08 — 3:1. Федоров — 1 (Воробьев, Моисеев), 57:39 — 4:1.
Вратари: Самонов — Колосов.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 30 (5+14+11) — 27 (13+7+7).
Судьи: Морозов, Соин.
3 августа. Сочи. Шайба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -