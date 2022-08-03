СКА обыграл минское «Динамо» в предсезонном турнире в Сочи

СКА обыграл минское «Динамо» в товарищеском матче — 4:1.

Игра состоялась в рамках предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open.

В составе питерского клуба отличились Захар Бардаков, Михаил Воробьев (дубль) и Артем Федоров. У «Динамо» забил Степан Звягин.

4 августа СКА сыграет с «Адмиралом» (начало — в 15.45 мск). У «Динамо» 4 августа запланирована игра против олимпийской сборной России (начало — в 12.00 мск).

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Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Звягин — 1 (Горбунов, Шинкевич), 25:37 — 0:1. Бардаков — 1 (Никишин, Хайруллин), 27:22 — 1:1. Воробьев — 1 (бол., Хайруллин), 37:18 — 2:1. Воробьев — 2 (Федоров, Фальковский), 41:08 — 3:1. Федоров — 1 (Воробьев, Моисеев), 57:39 — 4:1.

Вратари: Самонов — Колосов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 30 (5+14+11) — 27 (13+7+7).

Судьи: Морозов, Соин.

3 августа. Сочи. Шайба.