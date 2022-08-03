Мартемьянов сказал, когда Мерфи и Бек вернутся в расположение «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о процессе селекции новосибирского клуба.

— Есть ли какие-то обновления по ситуации с Тревором Мерфи?

— У Тревора очень тяжелое семейное положение. Его отец находится в тяжелом состоянии. Руководство клуба отнеслось к нему с пониманием и пошло навстречу. И парни, и тренерский штаб его только поддержали. Как сможет, так и приедет. Отец научил его играть в хоккей, и Тревор очень трепетно к нему относится.

Он приедет чуть позже и мы сделаем небольшую корректировку в плане физической подготовки. Но ребята из-за океана любят подходить через игры. Думаю, для него это не будет новшеством.

Вообще, после встречи с ним Минске, мне показалось, что он приехал немного другим — повзрослевшим, более ответственным. Насколько знаю, его подруга ждет ребенка и, видимо, забота о семье его дисциплинирует.

— Когда к команде присоединится Тэйлор Бек?

— Он присоединится к команде уже в Москве. Посмотрим, в каком он приедет состоянии, как пройдет акклиматизацию. Пройдет медосмотр и сразу в бой.

Бек — профессионал с опытом игры в НХЛ. Он знает нашу лигу. Да, сейчас был очень небольшой выбор легионеров. Но у человека есть достаточный уровень мастерства. Мы очень рассчитываем на него в большинстве. Думаю, с ним все будет хорошо.

— Не смущает, что Бек достаточно волюнтаристский нападающий с позиции игры без шайбы и в своей зоне?

— Будем поправлять эти моменты. В этом сезоне будет четко: играем «пять в атаке — пять в обороне». Требования будут очень жесткими.