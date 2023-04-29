Вратарь ЦСКА Рейдеборн: «Теперь хочу выигрывать Кубок Гагарина ежегодно!»
Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн рассказал, как для его команды сложилась финальная серия с «Ак Барсом».
«Сложная серия. В некоторых матчах казалось, что мы лучше, но побеждают они — и наоборот. Гол перед перерывом? Я мог его предотвратить. Мы очень хорошо играли в первом периоде и имели немало моментов — создавали и создавали, а они забили с одного момента, — цитирует Рейдеборна Metaratings.ru.
Также он поделился своими ощущениями после второй победы подряд в Кубке Гагарина.
«Конечно, здорово, прошлый Кубок был первым, сейчас — еще один. Теперь хочу выигрывать ежегодно!» — добавил вратарь.
29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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