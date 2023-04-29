Крикунов считает, что «Ак Барсу» не хватило сил на седьмой матч с ЦСКА
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на победу ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2).
«Не хватило «Ак Барсу» сил. Очень много потратили в двух последних играх, когда исправляли ситуацию со счета 1-3 в серии. И в третьем периоде, когда надо было штурмовать, проигрывая в одну шайбу, «Ак Барсу» не хватало свежести, было много ошибок. Хотя моменты были, могли забить. ЦСКА провел довольно много игр в плей-офф, 27. И, возможно, в тот момент, когда проиграли две игры подряд, они подсели. Но и «Ак Барс» прибавил. Когда счёт в серии стал 3-3, то и ЦСКА уже стало некуда отступать, и они пошли биться», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.
29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3