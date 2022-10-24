Рейдеборн, Мерфи и Слепышев названы лучшими игроками недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восьмой игровой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.
Лучшим вратарем признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший 2 победы в 2 матчах. Он отразил 96,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,00.
Лучшим защитником стал Райан Мерфи («Салават Юлаев»), набравший 3 (1+2) очка в 3 играх. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7».
Лучшим нападающим признан Антон Слепышев (ЦСКА). Он набрал 7 (2+5) баллов в 3 матчах недели.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниил Орлов («Спартак»), набравший 2 (0+2) в трех матчах недели. На счету защитника также три заблокированных броска, а среднее игровое время составило 14 минут и 40 секунд.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|21
|19
|2
|39
|2
|Локомотив
|21
|13
|8
|29
|3
|ЦСКА
|20
|13
|7
|29
|4
|Динамо М
|21
|13
|8
|29
|5
|Торпедо
|21
|13
|8
|27
|6
|Спартак
|23
|11
|12
|27
|7
|Витязь
|22
|10
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|21
|9
|12
|22
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|23
|8
|15
|19
|11
|Сочи
|20
|3
|17
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|21
|14
|7
|31
|2
|Автомобилист
|22
|15
|7
|31
|3
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|29
|4
|Сибирь
|22
|11
|11
|24
|5
|Барыс
|22
|11
|11
|23
|6
|Ак Барс
|20
|9
|11
|22
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Нефтехимик
|21
|9
|12
|19
|9
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|18
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|24.10
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|- : -
|24.10
|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -
|24.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|24.10
|19:30
|
ЦСКА – Трактор
|- : -