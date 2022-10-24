Рейдеборн, Мерфи и Слепышев названы лучшими игроками недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восьмой игровой недели турнира в четырех номинациях, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший 2 победы в 2 матчах. Он отразил 96,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником стал Райан Мерфи («Салават Юлаев»), набравший 3 (1+2) очка в 3 играх. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7».

Лучшим нападающим признан Антон Слепышев (ЦСКА). Он набрал 7 (2+5) баллов в 3 матчах недели.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Даниил Орлов («Спартак»), набравший 2 (0+2) в трех матчах недели. На счету защитника также три заблокированных броска, а среднее игровое время составило 14 минут и 40 секунд.