Решение по призыву Федотова на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы хоккеиста Ивана Федотова, сообщил, что решение по призыву его клиента на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено.

«Нет никаких оснований для отклонений от воинской службы. Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся. Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошел. Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать. Решение обжаловано в суде и приостановлено с момента подачи», — сказал Пономарев РИА Новости.

В пятницу хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.

Напомним, в прошедшем сезоне Федотов выступал за московский ЦСКА и стал лучшим вратарем КХЛ. На счету Ивана два сухих матча в 26 играх регулярного чемпионата и один шат-аут — в 22 встречах плей-офф.

Отметим, что ЦСКА стал победителем Кубка Гагарина-2022.