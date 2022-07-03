Вратаря ЦСКА Федотова хотели направить на воинскую службу в часть под Санкт-Петербургом

Алексей Пономарев, адвокат вратаря ЦСКА Ивана Федотова сообщил, что хоккеиста хотели отправить на воинскую службу в часть в Пушкино.

«После того, как его задержали, он оказался на городском призывном пункте Санкт-Петербурга, который почему-то до последнего скрывал информацию об этом. Была проведена медицинская комиссия, при этом Федотов предложил предоставить медицинские документы, у него есть проблемы с позвоночником и со стопами с детства. Все его жалобы были проигнорированы.

В жалобе в районный суд мы просим признать незаконными решение военкомата о призыве Федотова на службу и отменить его. Ему сказали, что все — он отправляется в воинскую часть. По-моему, в Пушкино его хотели направить», — приводит РИА «Новости» слова Пономарева.

В сезоне-2021/22 Федотов стал лучшим вратарем КХЛ. 25-летний голкипер провел 2 сухих матча в 26 играх регулярного чемпионата и 1 — в 22 встречах плей-офф. В составе красно-синих хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

В пятницу, 1 июля спортсмен был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата.