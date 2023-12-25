Разин: «Я бы использовал Гераськина не так, как это делают в «Авангарде»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:2).

«Было хорошее начало, мы двигались, владели инициативой, забили гол. Затем получили ненужное удаление, это глоток свежего воздуха для «Авангарда», игра выровнялась. Второй период — обоюдоострые атаки, нам повезло, забили. Хочется отметить реализацию большинства: обе бригады забили. В концовке мы выстояли, удалось сдержать одну из сильнейших бригад большинства с Буше, с Ткачевым. Конечно, пришлось уделить больше внимания первой тройке «Авангарда», мы ее нейтрализовали.

Ну кому Гераськин мог забить? Естественно, нам. Я рад за него, пусть он порадуется за нашу победу. Если серьезно, то я бы использовал его не так, как это делают в «Авангарде». В прошлом сезоне он набрал 40 с лишним очков, а сейчас сколько у него там, 10-15? Вы сами видите разницу. Понятно, что здесь есть хорошая первая тройка, я ни в коем случае не лезу в работу Кравеца, это его команда, его дело. Но мне просто Игоря жалко, что он сидит под хорошими хоккеистами. Он и сам хороший хоккеист, и не может реализовать свой потенциал. У меня сам принцип построения команды отличается от того, что в «Авангарде». Но и мы, и они идем в лидерах, значит, оба взгляда на хоккей имеют место", — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.