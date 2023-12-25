«Торпедо» арендовало Князева у «Виннипега»

Защитник «Виннипега» Артемий Князев арендован «Торпедо», сообщается на официальном сайте «Джетс».

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 20 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 5 (0+5) очков. На его счету один матч в НХЛ за «Сан-Хосе» в сезоне-2021/22.

Князев является воспитанником «Ак Барса».