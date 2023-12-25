Бирюков — о победе на ЧМ-2012: «Долгожданное золото на дебютном чемпионате мира»
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков поделился воспоминаниями от дебюта за сборную России на чемпионате мира-2012.
«Долго ждал дебюта на чемпионате мира. Больше года. Это волнительный момент. Но вы не представляете, как круто наконец-то дождаться своего первого выхода на лед на таком турнире в форме сборной России. Все волнение ушло после нескольких смен. Дальше я наслаждался хоккеем и нашей командой. У нас собрался потрясающий коллектив. Ближе к плей-офф подъехал ли остальные ребята из НХЛ. Овечкин и Семин вовремя подоспели и отлично смотрелись. Феноменальную форму набрал Женя Малкин, поймал кураж и тащил нас за собой с самого начала турнира. Мы давно не играли с ним и Колей Кулеминым. Оба приехали из НХЛ, серьезно изменились. Это видно даже по тренировкам. На каждом занятии они делали все на максимальной скорости. Не было ни одного упражнения, в котором они не выкладывались. Реально на каждой тренировке они пахали и показывали пример команде.
Думаю, на этом турнире сложилось все: состав, тренерский штаб, атмосфера, коллектив. Мы были единым целым и прошли турнир без поражений. Переломным моментом для нас стал матч со Швецией. Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить игру и победить. С того момента стало понятно, что мы можем обыграть любого соперника и все в наших руках.
Единственный нервный матч на удивление получился с Норвегией. Но это первая игра плей-офф, ответственность немного подавила. Но все равно мы своего добились. Дальше была уверенная победа над финнами на их площадке. Для полного комплекта побед над ключевыми сборными не хватало только сыграть в финале с канадцами. Скажу честно, очень ждали финала с ними. Обыграть Канаду — это особенное чувство, да еще и когда у нас подобрался такой коллектив. Но канадцы уступили словакам. И в финале мы играли со Словакией. Убедительная и разгромная победа и долгожданное золото на дебютном чемпионате мира для меня.
Отметить чемпионство сразу толком не получилось. Почти все ребята разъехались после финала. Мы собрались только через месяц на чествование победы в Москве. После у нас был запоминающийся прием в резиденции президента России. Приехали в Ново-Огорево, душевно посидели, вместе отметили золото чемпионата мира. Тот турнир в памяти навсегда!» - написал Бирюков в своем телеграм-канале.
Бирюков является победителем чемпионата мира-2012, а также серебряным призером ЧМ-2015. В составе «Металлурга» 37-летний защитник стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
С 2020 года Бирюков выступает за «Салават Юлаев». В текущем сезоне хоккеист провел 28 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
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