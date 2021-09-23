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Разин: «Видно, что у «Северстали» заряженность есть, а силенок не хватает»

23 сентября 2021, 23:40
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (2:1 ОТ).

«В молодой команде многое зависит от эмоций. В последней игре мы эмоции и силы оставили там, и сегодня видно было, что у ребят заряженность есть, а силенок не хватает. Хорошо, что сработало большинство. Робин Пресс, которого мы брали именно для таких моментов, наконец-то забил. Жалко, что концовку не смогли удержать. Такое редко бывает, но две последние игры в концовках мы три раз удаляемся за выброс шайбы», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы в овертайме стал Игорь Гераськин. В основное время у «Северстали» отличился Робин Пресс, у рижан — Оскар Цибульскис.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/23/489985.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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