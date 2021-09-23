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Занатта: «Куньлуню» не хватает мощи в атаке, не хватает голов»

23 сентября 2021, 23:45
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Главный тренер «Куньлуня» Айван Занатта прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

«Мне понравилось, как мы начали, в первом периоде мы неплохо владели шайбой. Но нас подкосила ошибка, соперники перехватили шайбу и забили гол. Второй гол тоже стал следствием ошибки. Но мы не опускали рук, старались бороться, нам удалось забить. Если бы гол был засчитан, игра была бы другой. А так 0:2, и мало времени оставалось, чтобы спастись.

Конечно, очень обидно, в двух матчах подряд мы не забиваем. Но хорошие моменты на протяжении этого матча у нас были. Тому, что команда не забивает, нет объяснения. Мы работаем над тем, чтобы не пропускать, стараемся укреплять оборону. Но разладилось в атаке, не работает большинство, которое в начале сезона работало. Да, нам не хватает мощи в атаке, не хватает голов. Мы должны работать над этим, но не в ущерб обороне», — цитирует Занатту официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Алексеев и Глеб Зырянов.

Для «Куньлуня» это поражение стало пятым кряду. «Амур» одержал вторую победу в сезоне.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/23/489985.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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