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Зубов высказался о поражении рижского «Динамо» в матче с «Северсталью»

23 сентября 2021, 23:35
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Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2 ОТ).

«Боевой получился матч. Радует то, что, проигрывая, в третьем периоде нашли силы под конец тяжелой поездки, перехватили инициативу. Хорошее очко для нас, постараемся зацепиться за эту игру, за эту часть третьего периода.

Что будем делать для повышения результативности? Работать. Можно создавать полумоменты, и шайбы будут залетать. Или ты будешь создавать моменты, как сегодня, когда в середине овертайма наш игрок выезжает на пустые ворота и не попадает. Уверенность придет через победы, через забитые голы, парни должны это почувствовать», — цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.

Автором победной шайбы в овертайме стал Игорь Гераськин. В основное время у «Северстали» отличился Робин Пресс, у рижан — Оскар Цибульскис.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/23/489985.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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