Федоров о победе над «Магниткой»: «Команда сплотилась»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Металлургом» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Важный матч для нас. Мы не совсем удачно сыграли в Челябинске. Сегодня приехало пару новых игроков. Рад за ребят, которые присоединились к нам и хорошо сыграли, особенно те, кто дебютировал в КХЛ. Очень рад за команду, она сплотилась, помогла вратарю сделать свое дело. Мы в процессе», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Московский клуб набрал 44 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Магнитка» (55 очков) потерпела третье поражение подряд и продолжает лидировать в таблице «Востока», опережая «Авангард» (55 очков) по дополнительным показателям.