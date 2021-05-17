Разин опроверг слухи о переходе Кагарлицкого в «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал слухи о возможном переходе в череповецкий клуб экс-форварда московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого.

«Информация не соответствует действительности. Мы предлагали Дмитрию вернуться в прошлом году. В этом же никаких переговоров не было. Мы не может предложить Кагарлицкому хоть что-то», — написал Разин в Instagram.

В минувшем сезоне Кагарлицкий провел в регулярном чемпионате 59 матчей и набрал 47 (14+33) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в шести матчах.