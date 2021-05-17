Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Разин опроверг слухи о переходе Кагарлицкого в «Северсталь»

14:10
Теги:

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал слухи о возможном переходе в череповецкий клуб экс-форварда московского «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого.

«Информация не соответствует действительности. Мы предлагали Дмитрию вернуться в прошлом году. В этом же никаких переговоров не было. Мы не может предложить Кагарлицкому хоть что-то», — написал Разин в Instagram.

В минувшем сезоне Кагарлицкий провел в регулярном чемпионате 59 матчей и набрал 47 (14+33) очков. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в шести матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/razin.a.v/

Читайте также

Беленов: «Рахимов вообще никого не уважал в «Уфе», кроме двух тренеров, которых сам привез»
«Супер царь». Болельщики «Монако» отреагировали на гол Головина
Суперцарь, Голомен, блестящий Головин. Как оценили игру российского футболиста во Франции
Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд