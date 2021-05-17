Иван Телегин покидает ЦСКА
Хоккейный клуб ЦСКА и нападающий Иван Телегин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает сайт москвичей.
29-летний хоккеист на протяжении последних семи сезонов защищал цвета армейской команды. За этот период Телегин набрал 99 (41+58) очков в 365 матчах.
Вместе с ЦСКА нападающий выиграл Кубок Гагарина (2019), трижды становился чемпионом России (2015, 2019, 2020), шесть раз был обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова (2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021).
В составе сборной России Иван стал олимпийским чемпионом 2018 года.
По информации «СЭ», ЦСКА планирует подписать контракт с нападающим Михаилом Григоренко, который по окончании сезона-2019/20 перешел из ЦСКА в «Коламбус». Освобожденные после расторжения Телегина деньги могут пойти на подписание контракта с Григоренко.
Зарплата Телегина составляет 45 млн рублей в год.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/ivan_telegin_pokidaet_tsska_/
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