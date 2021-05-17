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Известный хоккеист Гимаев рассказал, что мог потратить половину зарплаты за один вечер

14:00
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Бывший защитник ЦСКА, «Сибири» и еще нескольких клубов КХЛ Сергей Гимаев в интервью каналу «СЭ» «Соколиная охота» рассказал о том, как менялась его зарплата. Он завершил карьеру в минувшем сезоне, последним клубом Гимаева был «Куньлунь».

— Когда я начинал играть в Суперлиге, то получал больше, чем когда заканчивал. Очень сильно упали зарплаты, сейчас большие деньги получают только звезды, как Шипачев, Яшкин. Они делают результат, являются лицами нашей лиги и полностью заслуживают свои контракты, я бы им еще больше платил. В том же рижском «Динамо» первые три пятерки играют на минимальных контрактах, платят латвийские налоги. Знаю пример, что после сезона парень пошел работать на стройку, хотя 10 лет отыграл в КХЛ. В лиге много получают только звезды, а рабочие ребята живут мечтой, что прибавят и станут ими.

— Сколько денег ты мог потратить за вечер?

— Когда семьи не было, вообще не парился. В клубах постоянно отдыхали, могли половину зарплаты потратить за вечер. Я всегда понимал, что так будет не всегда, поэтому откладывал. Я очень рад, что тратил что-то на путешествия. Папа мне всегда говорил, что живем один раз, поэтому я ни о чем не жалею.

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