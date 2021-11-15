Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 Б).

— Ну если бы перед сезоном мне сказали, что экватор чемпионата, и мы с ЦСКА будем играть за 3 место на Западе, я бы, конечно, не поверил. Пока так складывается. Я благодарен ребятам, что выдержали напор ЦСКА, сыграли правильно. Только первый гол из-за своей ошибки пропустили. В остальном, игра была равная: где-то мы больше владели инициативой, в конце ЦСКА больше владел инициативой. По буллитам, жаль, проиграли. Но у нас сегодня не все были в составе.

Мало штрафов:

— На данный момент, насколько я знаю, мы самая дисциплинированная команда. Удаления в основном зарабатываются, когда где-то ты проигрываешь в скорости, где-то меньше владеешь шайбой. Я думаю, все эти компоненты влияют. В этом плане все у нас не так плохо. Сегодня одна из игр, когда действительно мы не удалились.

Подготовка к игре с ЦСКА:

— Здесь совсем другая команда, все другое. Кстати, было достаточно сложно подготовиться к сегодняшнему матчу, именно в плане видео. Потому что не понятно, какой состав у ЦСКА, по последним играл судить было очень сложно.

Прервалась серия побед:

— Я не обращал внимания никакого на эту серию, все смотрится по окончании сезона. А серия, к ней я был равнодушен.

Удаление в овертайме:

— Ну видите, как настроены ребята, там кажется, даже втроем ребята побежали спасать. У нас в команде видите, как ребята бьются за победу, побежали спасать, ничего удивительного не было, молодцы.

Подъяпольский сыграл вторую игру после травмы:

— Сегодня хорошо играл. Я вообще-то вратарей никогда не хочу комментировать. Но сегодня он свою работу выполнил.

(Надежда Тонконог)