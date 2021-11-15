Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Соперник мобильный, энергичный, очень дисциплинированный в исполнении игрового задания. Терпеливый без шайбы. Ну и конечно, очень, особенно резкий в зоне атаки. Мы испытали определенные трудности в обороне. Третий период, считаю, нам удался, но это не вылилось опять в голы. Естественно, имея численное преимущество «4 на 3» мы угрожали, но не забили, в этом надо прибавлять. А так, после достаточно длинного перерыва, маленькой предсезонки парни справились, но есть, над чем работать.

Игра в 3 звена:

— В каждом звене в какое-то время из 60 минут, один игрок выпадал из тройки. Это тревожный сигнал, потому что все здоровы, все прошли тренировки, отработали, парни вообще молодцы, 2,5 — 3 дня серьезной работы. Но что-то не складывалось. Может быть, давно не играли, может быть, какие-то другие причины. Но точно понимаем, что здесь надо было как-то пробудить ребят. Соперник нам диктовал все равно условия, особенно в нашей зоне. Не все наши ребята справлялись с динамичной, резкой игрой в атаке командой соперника. Парни в 4 звене очень себя хорошо зарекомендовали. Я считаю, игра постепенно набрала очень серьезный, высокий ритм в плане скоростей, и здесь нужно было делать выбор.

Игра молодого защитника Владимира Грудинина:

— По сегодняшней игре скажу, что Володя выполнил свою функцию, получил игровой опыт. Я не скажу, мы довольны или не довольны, скажу только, что мы довольны тем, что он провел достаточно зрелую хорошую игру. Боюсь перехвалить.

О возвращении в строй Плотникова:

— Мы надеемся на скорейшее возвращение Сергея, к сожалению, пока он без ледовой подготовки. В такой ситуации быстро ничего не бывает, плюс мы сейчас не можем форсировать события, рана должна зажить.

(Надежда Тонконог)