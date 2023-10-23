Разин: «Набоков в каких-то моментах подтаскивал «Металлург». Загидулин был и остается основным голкипером»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру вратаря Ильи Набокова в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (3:4 ОТ).
«Я уже 100 раз повторял: я не хочу обсуждать действия вратарей. Но мы приняли такое решение, потому что показалось, что парень восстанавливается: не то, что поймал кураж, хотя и такую фразу можно сказать.
Набоков не то, чтобы ловит свои шайбы, он действительно в каких-то моментах нас подтаскивал в поездке, поэтому выбор всегда делался в пользу него. Думаю, он оправдал доверие, но жизнь продолжается. Это всего лишь отрезок, дальше посмотрим.
Артем Загидулин был и остается основным голкипером у нас в команде. Надеюсь, он это переживет, осознает и выйдет более уверенный в себе, — приводит слова Разина официальный сайт клуба.
20-летний Набоков в текущем сезоне провел 10 матчей в КХЛ, один раз сыграв на ноль и отразив 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2.17.
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