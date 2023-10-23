Прохоркин о Ротенберге: «Он на 100 процентов фанат хоккея, пытался ментально заряжать людей»
Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин, выступавший в прошлом сезоне за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером петербуржцев Романом Ротенбергом.
— Ротенберг — фанатик хоккея?
— Да, он 100% живет хоккеем.
— Он больше менеджер тренерского штаба, чем непосредственно тренер?
— Честно, сложно сказать. Я ведь сыграл за СКА в том сезоне всего семь матчей. В регулярке больше был около команды, а в плей-офф уже была совершенно другая игра.
Ротенберг пытался больше ментально заряжать людей. Он присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству. Плюс проводил общее собрание для команды и разбирал соперника. Но нужно смотреть непосредственно тренерскую кухню, чтобы понять, как они общаются между собой и какими идеями делятся.
Роман Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.
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