Прохоркин о Ротенберге: «Он на 100 процентов фанат хоккея, пытался ментально заряжать людей»

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин, выступавший в прошлом сезоне за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером петербуржцев Романом Ротенбергом.

— Ротенберг — фанатик хоккея?

— Да, он 100% живет хоккеем.

— Он больше менеджер тренерского штаба, чем непосредственно тренер?

— Честно, сложно сказать. Я ведь сыграл за СКА в том сезоне всего семь матчей. В регулярке больше был около команды, а в плей-офф уже была совершенно другая игра.

Ротенберг пытался больше ментально заряжать людей. Он присутствовал на всех собраниях по большинству и меньшинству. Плюс проводил общее собрание для команды и разбирал соперника. Но нужно смотреть непосредственно тренерскую кухню, чтобы понять, как они общаются между собой и какими идеями делятся.

Роман Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года.