Дроздов — о поражении от минского «Динамо»: «Салават» немного потерял нить игры»

Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от минского «Динамо» (2:3 ОТ).

— Немного потеряли нить игры, — приводит слова Дроздова официальный сайт клуба. — Разберем ошибки, посмотрим видео.

— Впервые забиваете за «Салават Юлаев» в Минске. Какие эмоции?

— Конечно, приятно забить, тем более полные трибуны. Обидно, что проиграли. Сегодня приехали родители, много родственников, так что мотивация была сегодня достаточно высокая.

— Вам предстоит сыграть в следующем матче с «Торпедо», очень быстрой командой. Что нужно сделать, чтобы выиграть?

— Надо играть в свой хоккей. «Северсталь» — тоже быстрая команда.

— Скоро будет Кубок Первого канала. Если вызовут, с удовольствием приедете в сборную Белоруссии?

— Конечно, всегда приезжаю в сборную с большим удовольствием.

«Динамо» набрало 21 очко за 19 матчей и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на «Востоке» (25 очков после 20 игр).

27 октября минская команда сыграет против «Барыса», а клуб из Уфы 24-го числа встретится с «Торпедо».