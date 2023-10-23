Дроздов — о поражении от минского «Динамо»: «Салават» немного потерял нить игры»
Форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от минского «Динамо» (2:3 ОТ).
— Немного потеряли нить игры, — приводит слова Дроздова официальный сайт клуба. — Разберем ошибки, посмотрим видео.
— Впервые забиваете за «Салават Юлаев» в Минске. Какие эмоции?
— Конечно, приятно забить, тем более полные трибуны. Обидно, что проиграли. Сегодня приехали родители, много родственников, так что мотивация была сегодня достаточно высокая.
— Вам предстоит сыграть в следующем матче с «Торпедо», очень быстрой командой. Что нужно сделать, чтобы выиграть?
— Надо играть в свой хоккей. «Северсталь» — тоже быстрая команда.
— Скоро будет Кубок Первого канала. Если вызовут, с удовольствием приедете в сборную Белоруссии?
— Конечно, всегда приезжаю в сборную с большим удовольствием.
«Динамо» набрало 21 очко за 19 матчей и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на «Востоке» (25 очков после 20 игр).
27 октября минская команда сыграет против «Барыса», а клуб из Уфы 24-го числа встретится с «Торпедо».
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Нефтехимик – Трактор
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