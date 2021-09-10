Разгневанный вратарь «Северстали» Шостак разбил клюшку о штангу. Видео
21:47
Вратарь «Северстали» Константин Шостак сломал клюшку после пропущенного буллита в матче с «Трактором». Основное время и овертайм встречи завершились вничью (1:1).
В серии буллитов у череповчан свои попытки реализовали Егор Морозов и Игорь Гераськин. У челябинцев отличились Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Томаш Гика. «Трактор» победил — 2:1.
Гол Гики вывел из себя голкипера хозяев Константина Шостака. Томаш издевательски пустил шайбу под щитками вратаря, когда тот убрал клюшку. Разгневанный Шостак разбил ее напополам об штангу.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю