Разгневанный вратарь «Северстали» Шостак разбил клюшку о штангу. Видео

Вратарь «Северстали» Константин Шостак сломал клюшку после пропущенного буллита в матче с «Трактором». Основное время и овертайм встречи завершились вничью (1:1).

В серии буллитов у череповчан свои попытки реализовали Егор Морозов и Игорь Гераськин. У челябинцев отличились Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Томаш Гика. «Трактор» победил — 2:1.

Гол Гики вывел из себя голкипера хозяев Константина Шостака. Томаш издевательски пустил шайбу под щитками вратаря, когда тот убрал клюшку. Разгневанный Шостак разбил ее напополам об штангу.