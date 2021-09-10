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Разгневанный вратарь «Северстали» Шостак разбил клюшку о штангу. Видео

21:47
Константин Шостак.
Константин Шостак.
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Вратарь «Северстали» Константин Шостак сломал клюшку после пропущенного буллита в матче с «Трактором». Основное время и овертайм встречи завершились вничью (1:1).

В серии буллитов у череповчан свои попытки реализовали Егор Морозов и Игорь Гераськин. У челябинцев отличились Никита Тертышный, Лукаш Седлак и Томаш Гика. «Трактор» победил — 2:1.

Гол Гики вывел из себя голкипера хозяев Константина Шостака. Томаш издевательски пустил шайбу под щитками вратаря, когда тот убрал клюшку. Разгневанный Шостак разбил ее напополам об штангу.

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Михаил Скрыль все материалы автора

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