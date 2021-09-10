«Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо»
21:44
«Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Стефан Да Коста и Данил Романцев. У «Динамо» забил Владислав Еременко.
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«Динамо» (Минск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Да Коста — 3 (Бочаров, Щемеров), 33:42 — 0:1. Романцев — 1 (Белоусов), 41:36 — 0:2. Еременко — 1 (Теденбю, Бенгтссон), 59:20 — 1:2.
Вратари: Колосов (58:20 — 59:20, 59:37 — 59:40, 59:57) — Шикин.
Штраф: 16 — 4.
Броски: 17 (5+6+6) — 33 (9+16+8).
Судьи: Белов, Оскирко.
10 сентября. Минск. «Минск-Арена».
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