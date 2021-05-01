Источник: один из лучших бомбардиров чемпионата Швеции договорился с «Трактором»
1 мая 2021, 23:41
Нападающий «Регле» Даниэль Заар продолжит карьеру в КХЛ. 27-летний швед договорился о контракте с «Трактором», утверждает Sportbladet.
Заар в прошедшем сезоне стал вторым бомбардиром чемпионата Швеции. Он набрал 50 (18+32) очков в 52 встречах.
Отметим, что 1 мая стало известно, что лучший бомбардир прошедшего сезона и MVP чемпионата Швеции, Марек Хривик, стал игроком «Торпедо».
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