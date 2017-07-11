Рафаил Ишматов: "Переход Зарипова в "Ак Барс" - оптимальный шаг в бытовом плане"

Экс-тренер СКА и "Салавата Юлаева" Рафаил Ишматов отметил, что Данис Зарипов принял верное решение, вернувшись из "Магнитки" в "Ак Барс". 36-летний форвард ранее выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год.

– Думаю, для Зарипова это в первую очередь оптимальный шаг в бытовом плане, – приводят "Известия" слова Ишматова. — Он очень долго прожил в Казани, и город уже фактически стал для него родным, несмотря на то что Данис родился и вырос в Челябинске. Именно Казань стала для него хоккейной родиной. С этой точки зрения отдать оставшуюся часть карьеры "Ак Барсу" и остаться в нем не только в качестве хоккеиста, но и впоследствии на какой-нибудь серьезной клубной должности — правильное решение. Здесь я имею в виду чисто человеческий фактор.

Очевидно, что у Билялетдинова есть люди, которых можно поставить в звено к Зарипову, чтобы в полной мере использовать его сильные стороны. Некорректно называть имена этих хоккеистов и навязывать их Зинэтуле Хайдаровичу, но очевидно, что Данису подойдут в партнеры "игровики" — люди, чьим основным качеством является комбинационная составляющая, а не силовая. Такие же гибкие в стилистическом плане, как, например, Сергей Мозякин.