Радулов опроверг информацию о драке с Бурмистровым

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в команде.

— Вы подрались с Бурмистровым, сейчас уже нет таких конфликтов?

— Да не было никакой драки. Я же там был, а вас не было. Если бы была, было б больше шума.

— А сейчас вы с Шипачевым не разговариваете.

— Почему это? Каждый день разговариваем. Откуда у вас такая информация?

— Война кланов закончилась в команде?

— Никаких кланов не было. Мы одно целое и будем стремиться только к победе.

В текущем сезоне 36-летний российский хоккеист провел 49 матчей за «Ак Барс» и набрал 39 (19+20) очков).