Сергей Федоров рассказал о своем отношении к матчам СКА с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что думает об играх московского клуба против СКА. Последняя игра команд прошла вчера, 25 января, в Петербурге и завершилась со счетом 1:3.

— В Питере матчи всегда эмоциональные. Я помню, приехал первый раз играть в Ленинград со СКА, когда мне было 16 или 17 лет. Мы останавливались в гостинице рядом с Московским вокзалом. А играли на большой арене, похожей на «Олимпийский» в Москве, — цитирует Федорова «РБ Спорт».

— С точки зрения психологии ЦСКА — очень крепкая команда. Наверное, дело не в ней?

— Психология всегда присутствует. Но, когда приходит усталость, тут самое трудное — уметь переступить через себя.

— Когда вы были игроком, проще переносили поражения?

— Не могу так сказать. Я играл в хоккей на высоком уровне, поэтому понимал как игрок те моменты, которые не получились. И переживал, конечно.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.