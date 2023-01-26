Федоров — о матче ЦСКА со СКА: «В Питере матчи всегда эмоциональные»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, что думает об играх московского клуба против СКА. Последняя игра команд прошла вчера, 25 января, в Петербурге и завершилась со счетом 1:3.
— В Питере матчи всегда эмоциональные. Я помню, приехал первый раз играть в Ленинград со СКА, когда мне было 16 или 17 лет. Мы останавливались в гостинице рядом с Московским вокзалом. А играли на большой арене, похожей на «Олимпийский» в Москве, — цитирует Федорова «РБ Спорт».
— С точки зрения психологии ЦСКА — очень крепкая команда. Наверное, дело не в ней?
— Психология всегда присутствует. Но, когда приходит усталость, тут самое трудное — уметь переступить через себя.
— Когда вы были игроком, проще переносили поражения?
— Не могу так сказать. Я играл в хоккей на высоком уровне, поэтому понимал как игрок те моменты, которые не получились. И переживал, конечно.
СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|2 : 3 Б
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -