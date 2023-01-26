КХЛ: «Адмирал» — «Сибирь», «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи 26 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

26 января, четверг

12.30 (мск) «Адмирал» — «Сибирь»

19.00 «Куньлунь» — «Динамо» Минск

19.30 «Спартак» — «Торпедо»

19.30 «Сочи» — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут