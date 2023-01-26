КХЛ: «Адмирал» — «Сибирь», «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи 26 января
Регулярный чемпионат КХЛ.
26 января, четверг
12.30 (мск) «Адмирал» — «Сибирь»
19.00 «Куньлунь» — «Динамо» Минск
Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|26.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
Новости