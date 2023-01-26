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Сегодня, 08:25

КХЛ: «Адмирал» — «Сибирь», «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи 26 января

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Хоккеисты «Спартака».
Фото ХК «Спартак»
Регулярный чемпионат КХЛ.

26 января, четверг

12.30 (мск) «Адмирал» — «Сибирь»

19.00 «Куньлунь» — «Динамо» Минск

19.30 «Спартак» — «Торпедо»

19.30 «Сочи» — «Витязь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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26.01 12:30
Адмирал – Сибирь
 - : -
26.01 19:00
Куньлунь – Динамо Мн
 - : -
26.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
26.01 19:30
Сочи – Витязь
 - : -
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