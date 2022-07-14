Радулов объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Ак Барсе»

Нападающий Александр Радулов объяснил, почему решил перейти в «Ак Барс».

Сегодня, 14 июля клуб из Казани объявил о заключении контракта с 36-летним россиянином на 2 года.

«Решения о возвращении легко не принимаются, но, учитывая возраст и семейные обстоятельства, мне хотелось больше времени проводить в России. Я согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани.

Я буду делать все от меня зависящее для побед, полностью отдаваться игре на 120 процентов, потому что по-другому не могу и не умею. Самое главное — работать и быть честным перед собой, командой и болельщиками. В «Ак Барсе» собралась очень хорошая команда с сильным тренерским штабом, многих я знаю лично, многих помню по «Зеленому дерби». Мы будем работать вместе и шаг за шагом идти к цели», — приводит официальный сайт казанцев слова Радулова.

Прошлым клубом Радулова был «Даллас», россиянин выступал за команду с 2017 года. В прошлом сезоне он набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате НХЛ и не отличился результативными действиями в 3 играх плей-офф.

Радулов вернулся в Россию спустя 6 лет: в 2016 году форвард покинул ЦСКА и отправился в «Монреаль», из которого год спустя перешел в «Даллас».