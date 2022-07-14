Плющев считает, что приход Радулова придаст шарма «Ак Барсу»

Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход форварда Александра Радулова в казанский клуб.

«Вернулся игрок с именем, игрок с определенной харизмой и опытом игры в НХЛ. Наверное, это придаст определенный шарм «Ак Барсу» и болельщикам, которые будут получать удовольствие от его игры. Какой будет эта игра? Мы посмотрим, потому что в НХЛ немного другая игра. Надо будет немного адаптироваться, так как и площадки другого размера, и подходы ко многим моментам совершенно другие. Тем не менее Саша — игрок, который радовал болельщиков и в ЦСКА, и в сборной. Будем надеяться, что он сумеет себя проявить в «Ак Барсе», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Ак Барс» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Радуловым.

Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на 2 года.

Предыдущей командой Радулова был «Даллас», за который он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у хоккеиста ни одного результативного действия в 3 играх.