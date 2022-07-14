«Ак Барс» объявил о подписании контракта с Радуловым на 2 года

«Ак Барс» объявил о заключении контракта с нападающим Александром Радуловым.

Соглашение с 36-летним россиянином рассчитано на 2 года.

«Радулов — величина в российском хоккее, один из самых ярких нападающих, когда-либо выступавших в КХЛ. Мы очень рады, что следующие два года Радулов проведет в Казани. Это прирожденный лидер, своей игрой и поведением он может завести и скамейку, и трибуны. Его мастерство, опыт и энергия точно усилят нашу команду», — приводит пресс-служба казанской команды слова генерального менеджера клуба Марата Валиуллина.

Предыдущей командой Радулова был «Даллас», за который он выступал с 2017 года. В прошлом сезоне форвард набрал 22 (4+18) очка в 74 матчах за «Старз» в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у хоккеиста ни одного результативного действия в 3 играх.