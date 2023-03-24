Радулов эмоционально отреагировал на ход матча «Ак Барса» с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов эмоционально отреагировал на игру в своей команды в полуфинале Восточной конференции КХЛ против «Адмирал». В порыве злости он ударил своего одноклубника.

К середине третьего периода счет 2:0 в пользу гостей.

В первом периоде шайб забито не было. Во второй 20-минутке гости отметились Даниил Гутик и Николай Чебыкин. В третьем периоде «Ак Барс» ответил голом Радулова.