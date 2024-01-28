«Амур» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане с 53 очками в 56 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».