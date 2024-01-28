Путин и Лукашенко посетили «СКА Арену» в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, информирует РИА Новости.

Глав государств сопровождали, в частности, первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря она приняла Матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40066 зрителей.

СКА переедет на новую арену в феврале — 11-го числа питерцы примут «Сочи».