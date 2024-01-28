Форвард «Трактора» Шабанов отметился лакросс-голом в ворота «Авангарда»

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«Трактор» в гостях обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

На 47-й минуте 23-летний российский нападающий «Трактора» Максим Шабанов отметился лакросс-голом. Он загнал шайбу точно под перекладину, реализовав отложенный штраф «Авангарда».

«Авангард» идет вторым в таблице Восточной конференции с 79 очками. «Трактор» (70) поднялся на 4-е место, обойдя «Автомобилист».