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Сегодня, 07:42

Пустозеров: «Ак Барс» здорово сыграл в обороне, этому надо поучиться»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

— Надо больше бросать и стараться играть перед воротами, где-то больше напористости, — приводит слова Пустозерова официальный сайт клуба. — И «Ак Барс» здорово сыграл в обороне, этому надо поучиться. В то же время нам надо учиться взламывать такую оборону, неважно, сколько осталось времени осталось. У нас есть мастеровитые ребята, надо забивать.

— Проводите второй матч после возвращения после травмы. Как состояние, вернули ли уже чувство игры?

— Состояние хорошее, не особо устаю, потому что не так много играю. Было легче, чем в первом матче. Я вошел в ритм, поэтому надеюсь, что в дальнейших матчах буду прибавлять, чтобы помогать команде.

— Прокомментируйте, пожалуйста, гол. Вы разгонялись по борту и явно были готовы к пасу. Было ли это заготовкой или импровизацией?

— Мы хорошо вышли из зоны, я получил пас на скорости. Уже забивал такие голы, поэтому здорово, что так получилось. Отмечу Глеба Кузьмина, который своевременно отдал пас. Здорово, что удалось забить.

— В двух играх подряд команда теряет преимущество. Что это означает, есть ли общее в этих двух случаях?

— Да, мы ведем 1:0, вроде все нормально складывается, но упускаем нить игры, допускаем ненужные ошибки. Сами себе привозим, из-за этого получаются голы, уже нам приходится догонять. Опять натыкаемся на те же грабли, надо это исправлять.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/aleksey-pustozyerov-nam-nado-uchitsya-vzlamyvat-takuyu-oboronu/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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