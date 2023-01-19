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Сегодня, 07:14

Панин: «Салавату» в матче с «Ак Барсом» не хватило наглости»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

— Атмосфера как всегда отличная, и в Уфе она суперская, — приводит слова Панина официальный сайт клуба. — Игра была достаточно хорошей, после матча я всех поблагодарил, потому что ребята старались, несмотря на то, что игра складывалась достаточно сложно. Соперник создавал моменты и угрожал воротам. Где-то нам не хватило мелочей в последних играх, но в целом игра хорошо складывалась, но неудачно в плане набора очков. Ребята все красавчики, старались.

— Чего не хватило в атакующих действиях?

— Наверное, не хватило наглости. Где-то полезть на ворота, хладнокровного завершения. Всё равно какие-то моменты у нас возникали, но качества немного не хватило. У нас есть молодые ребята, так что, думаю, это дело времени.

— Виктор Козлов сказал, что «Салават» 38 минут играл правильно. Согласны с этим?

— Конечно согласен. В конце второго периода небольшая ошибка дала возможность «Ак Барсу» выйти на третий период при равном счете.

— Вы вернулись на лед. Как себя чувствуете?

— Очень тяжело после месяца, когда ты не в игровом режиме. Чувствуется, что нужно пару матчей, чтобы войти в игровой ритм.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/grigoriy-panin-ne-khvatilo-naglosti-i-khladnokrovnogo-zaversheniya/
Григорий Панин
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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