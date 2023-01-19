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Сегодня, 09:14

Агент Скабелки отреагировал на письмо болельщиков «Барыса» президенту Казахстана с требованием отставки тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки Шуми Бабаев прокомментировал открытое письмо болельщиков команды из Астаны, написанное президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, с просьбой обратить внимание на дела в «Барысе».

В письме были и требования отставки главного тренера.

«Честно говоря, мне не нравится эта истерия вокруг «Барыса». Считаю, настоящие болельщики должны поддерживать команду в трудные времена, а не прибивать ее. Понятно, что они хотят изменений, но если руководство клуба будет прислушиваться ко всем требованиям фанатов, которые зачастую диаметрально противоположны, то получится бардак.

В Казахстане хотели, чтобы «Барыс» омолодился, так и случилось, теперь в команде много местных ребят. Но ведь им нужно время, чтобы набраться опыта, выйти на новый уровень, заматереть, окрепнуть! Их сейчас надо наоборот поддержать в борьбе за попадание в зону плей-офф, ведь «Барыс» еще не потерял никаких шансов. Вот это мне нравится — раньше критиковали за большое количество легионеров, теперь — за плохие результаты», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.

«Барыс» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 48 очков в 53 матчах.

Источник: Betonmobile.ru
ХК Барыс
Андрей Скабелка
Шуми Бабаев
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