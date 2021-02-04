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Пулккинен считает, что «Локомотив» играл лучше СКА

4 февраля 2021, 23:57
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Форвард ярославского «Локомотива» Теему Пулккинен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Считаю, что это незаслуженное поражение, потому что мы играли лучше СКА. Была близкая игра, соперник забил в большинстве в овертайме. Если будем играть так дальше, то победы придут», — приводит слова Пулккинена официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 72 очками занимает второе место в Западной конференции, «Локомотив» с таким же количеством очков — на строчку ниже.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/04/480904.html

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