Пулккинен считает, что «Локомотив» играл лучше СКА

Форвард ярославского «Локомотива» Теему Пулккинен подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Считаю, что это незаслуженное поражение, потому что мы играли лучше СКА. Была близкая игра, соперник забил в большинстве в овертайме. Если будем играть так дальше, то победы придут», — приводит слова Пулккинена официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 72 очками занимает второе место в Западной конференции, «Локомотив» с таким же количеством очков — на строчку ниже.