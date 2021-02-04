Скабелка прокомментировал поражение «Локомотива» в матче против СКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

«Хороший матч, мне понравилось качество хоккея с обеих сторон. Достаточно интересная игра, хотя не так много голов и моментов. Есть хорошие моменты, есть те, которые нам надо убирать в преддверии плей-офф. Это удаления, позиционные индивидуальные ошибки. Самоотдачей удовлетворен, результатом — не совсем. Есть время отдохнуть, после чего будет достаточно много времени на подготовку к решающим матчам», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

После этого матча СКА с 72 очками занимает второе место в Западной конференции, «Локомотив» с таким же количеством очков — на строчку ниже.