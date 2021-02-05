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Кетов вышел на шестое место по матчам за СКА

15:07
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Форвард СКА Евгений Кетов провел 461 матч в составе армейского клуба, сообщается на официальном сайте петербуржцев.

35-летний хоккеист вышел на общее шестое место среди армейских игроков за всю историю клуба. Кетов обошел Виктора Белякова, на счету которого 460 игр. На пятом месте располагается Николай Маслов с 463 встречами.

В текущем сезоне Кетов провел 43 матча в КХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/ska-lokomotiv-tsifry-matcha-7/

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