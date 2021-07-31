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Пропавшего обладателя Кубка Гагарина Печурского нашли в Магнитогорске

14:30
Александр Печурский. Фото Никита Успенский
Александр Печурский. Фото Никита Успенский
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По информации «СЭ», Александр Печурский был найден в Магнитогорске. Сейчас экс-вратарь «Магнитки» находится дома. Его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что сегодня, 31 июля стало известно о пропаже 31-летнего Печурского. По имеющимся данным, Александр в период с 10 по 13 июля ушел из дома по улице Труда, дом 3. После этого его никто не видел.

На счету Печурского 64 матча в КХЛ, на драфте НХЛ-2008 он был выбран «Питтсбургом» под 150-м номером и провел 1 матч в составе «Пингвинз». Хоккеист является обладателем Кубка Гагарина (2014).

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