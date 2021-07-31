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Обладатель Кубка Гагарина-2014 Печурский найден живым

14:25
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Экс-голкипер магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский, пропавший без вести 13 июля, был найден, сообщает поисково-спасательный отряд «Легион спас74».

Сегодня, 31 июля стало известно о пропаже 31-летнего Печурского. По информации «СЭ», спортсмен имел финансовые проблемы и мог скрываться от кредиторов.

На его счету 64 матча в КХЛ, на драфте НХЛ-2008 он был выбран «Питтсбургом» под 150-м номером и провел 1 матч в составе «Пингвинз». Хоккеист является обладателем Кубка Гагарина (2014).

Дополнительная информация:

https://vk.com/poisk74mgn?w=wall-35698564_35834

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